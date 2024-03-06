«Южный Кузбасс» провел лыжные гонки

Угольная компания «Южный Кузбасс» выявила лучших лыжников среди своих работников и пенсионеров.

На междуреченской лыжероллерной трассе прошли ежегодные соревнования по лыжным гонкам среди работников ПАО «Южный Кузбасс». На старт вышли три десятка любителей беговых лыж. Женщины преодолели дистанцию 1000 метров, для мужчин она составила 2000 метров.

В итоге лучшее время среди мужчин от 20 до 45 лет вновь показал прошлогодний победитель — горный инженер шахты имени В.И. Ленина Иван Кравченко. В группе от 45 лет и старше первым финишировал пенсионер шахты имени В.И. Ленина Николай Обухов. В женской группе от 20 до 45 лет самой быстрой стала машинист конвейера ЦОФ «Кузбасская» Валерия Шелест, среди женщин от 45 лет и старше – экономист управления ПАО «Южный Кузбасс» Ирина Есина.

Победители и призеры соревнований получили грамоты, сладкие призы и денежное вознаграждение. Самым активным болельщиком признали Екатерину Богатову, ей вручили сладкий презент.

«Лыжные гонки открывают нашу программу спортивно-массовых мероприятий на 2024 год. Сейчас работники «Южного Кузбасса» готовятся к весеннему этапу футбольного турнира среди руководителей и корпоративным соревнованиям по волейболу», – говорит управляющий директор Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»