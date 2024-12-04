«Южный Кузбасс» реализует кадровые программы по ключевым профессиям

Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») реализует кадровые программы по подбору персонала на ключевые профессии: «Единовременная выплата при трудоустройстве», «Приведи друга» и «Обучение профессии за счет предприятия».

Программа по единовременным выплатам при трудоустройстве на ключевые профессии действует уже 2 года и распространяется как на рабочие профессии, так и на инженерно-технические специальности. Трудоустроенному в рамках программы новому сотруднику по истечении месяца работы выплачивается от 30 000 до 70 000 рублей. За 10 месяцев текущего года в подразделения «Южного Кузбасса» принято таким образом более 450 человек: машинисты и помощники машинистов экскаваторов и буровых установок, проходчики и горнорабочие подземные, слесари и электрослесари по обслуживанию и ремонту оборудования, водители БелАЗов и спецтехники, машинисты установок обогащения и брикетирования угля.

Особой популярностью пользуется программа «Приведи друга». Сотрудникам предлагают рассказать своим знакомым о «дефицитных» профессиях, а при их трудоустройстве в подразделения компании получить денежное вознаграждение. За 10 месяцев текущего года в коллектив «Южного Кузбасса» влились почти две сотни близких и друзей работников.

В компании функционирует собственный учебный центр, в котором организовано бесплатное обучение кандидатов по разным профессиям с дальнейшим трудоустройством в «Южный Кузбасс».

«На предприятии работают 7 тысяч человек разных профессий, развиваются объекты социальной сферы, реализуются как корпоративные социальные программы, такие как «Мечел.Забота», «Мечел.Признание», так и локальные традиционные, активно действуют Совет молодежи и Совет ветеранов. Люди ценят стабильность и трудятся в «Южном Кузбассе» десятки лет, здесь рождаются трудовые династии. Профессионалам своего дела всегда найдется место в нашей большой трудовой семье», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»