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«Южный Кузбасс» сыграл в баскетбол

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») подвела итоги ежегодного корпоративного чемпионата по баскетболу.

Девять сборных подразделений «Южного Кузбасса» встретились на турнире по баскетболу. В этом году соревнования посвятили 20-летию «Мечела» и 30-летию «Южного Кузбасса».   

В первом дивизионе встретились команды Томусинского автотранспортного управления, ЦОФ «Сибирь» и управления «Южного Кузбасса». Победителем стала сборная обогатителей.

Во втором дивизионе за лидерство сразились команды службы по монтажу горно-шахтного оборудования и разреза «Сибиргинский». С разницей в три очка лидировала команда открытчиков.

Лучшим игроком в первом дивизионе признан работник ЦОФ «Сибирь» Сергей Орел, во втором им стал работник СМГШО Артем Вахрамеев.

«Баскетбольный турнир – очередной этап нашей годовой спартакиады. Впереди спортсменов и болельщиков ждут плавание и финал турнира по мини-футболу среди руководителей», – отметил управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

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kuzbassnews.ru
23/11/2023
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