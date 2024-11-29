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«Южный Кузбасс» встретился со старшеклассниками

Специалисты угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») встретились с учащимися городской школы. Традиционное профориентационное мероприятие предприятия направлено на знакомство с профессиями угледобывающей отрасли и их популяризацией среди молодежи.

Около ста старшеклассников пришли на встречу со специалистами угольной компании «Южный Кузбасс». Сотрудники предприятия рассказали учащимся о работе предприятия и многообразии угольных профессий. Кроме того, удалось поговорить о принципах построения карьеры в компании и рассказать о действующих корпоративных программах для молодых людей: обучении в техникуме или вузе по целевому направлению и мерах поддержки при трудоустройстве выпускников.

В завершении мероприятия состоялся познавательный квиз, разработанный специалистами «Южного Кузбасса» специально для профориентационных встреч с молодыми людьми. Ребята отвечали на вопросы о разных профессиях, свойствах угля, правилах безопасности на производстве, а также решали технические задачи. Самыми эрудированными оказались София Антипова, Максим Притуляк и Станислав Девяткин. Ребятам подарили рюкзаки с корпоративной символикой. А все участники встречи получили листовки с информацией о компании и браслет с логотипом «Южного Кузбасса».

«Ученики старших классов стоят на пороге профессионального выбора, а благодаря таким профориентационным мероприятиям учащиеся знакомятся с нашими специалистами, спецификой работы подразделений, узнают о профессиях угольной промышленности. У «Южного Кузбасса» есть все, чтобы заинтересовать молодежь, в том числе программы в учебных заведениях по целевому набору с повышенной стипендией за хорошую учебу», – сказал управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс Андрей Подсмаженко. 

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

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kuzbassnews.ru
29/11/2024
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