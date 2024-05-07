«Южный Кузбасс» за безопасный труд

Угольная компания «Южный Кузбасс» провела брейн-ринг на тему безопасности труда на производстве. В мероприятии участвовали команды филиалов компании и студенческие сборные.

Интеллектуальная игра «За безопасный труд!» второй год проходит в «Южном Кузбассе» в формате брейн-ринга. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню охраны труда.

В актовом зале ЦОФ «Кузбасская» вновь встретились команды филиалов компании: управлений по обогащению и переработке угля, открытой и подземной добыче, Томусинского автотранспортного управления, а также сборная Междуреченского горностроительного техникума. В этом году список участников пополнился командами главного управления «Южного Кузбасса» и междуреченского филиала Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева.

Для разминки участники нарисовали плакаты на тему «Я работаю безопасно», защитив авторские идеи перед жюри. Затем прошли этапы: «Викторина», «Придумай слово», «Первая помощь», «Музыкальный квиз». Командные задания чередовались с вопросами для зала, за правильные ответы зрители получали жетоны.

Кубок победителя остался у лидера прошлого года – команды обогатителей «План Ломоносова». Второе место заняла «Подземка». На третьей позиции – команда университета «Максимум».

Участники получили памятные призы и грамоты, а самых эрудированных зрителей организаторы поощрили брендированными фонариками.

«Для повышения безопасности на производстве мы используем разные методы: ежегодное обучение в учебном центре компании, терминалы предсменной проверки знаний, инструктажи. Брейн-ринг — определенно самый творческий из них – студенты видят наш дружный коллектив, а сами работники общаются в неформальной обстановке. И все вместе, конечно же, закрепляют ценные знания», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»