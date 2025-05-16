За 4 месяца 2025 года для кемеровских аграриев проведено 382 профилактических мероприятия в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами

За 4 месяца 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора на территории Кемеровской области – Кузбасса провели 382 профилактических мероприятия в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатам, посвященных консультационной работе.

Значимая роль отводится профилактическим визитам – 32 таких мероприятия состоялись для сельхозтоваропроизводителей по месту осуществления деятельности, а также с использованием мобильного приложения «Инспектор» с целью предупреждения правонарушений в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Аграрии были проинформированы об обязательных требованиях, предъявляемых к их деятельности либо принадлежащим им объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении контролируемого лица исходя из присвоенной категории риска.

Наряду с информированием и консультированием одной из превентивных мер, применяемой специалистами ведомства, является объявление предостережений на основе анализа информации, содержащейся в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов.

Так, с января по апрель благодаря сведениям во ФГИС «Сатурн» выявлено 27 нарушений обязательных требований части 5 статьи 15.2 Федерального закона №109 «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». А именно, невнесение или несвоевременное внесение сведений в информационную систему. В этой связи, хозяйствующим субъектам, допустившим нарушение законодательство в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.