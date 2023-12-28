Замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин провел оперативное совещание с прокурорами регионов Сибири

Сегодня в г. Новокузнецке заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин провел оперативное совещание с прокурорами регионов Сибири, на котором обсудил вопросы обеспечения законности в сфере промышленной безопасности, организации эффективного межведомственного взаимодействия. В работе совещания также принял участие начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу Юрий Русанов.

В ходе совещания заместитель Генпрокурора России отметил, что вопросы промышленной безопасности, охраны труда и, как следствие, производственного травматизма для всех сфер промышленности, а угольной отрасли в особенности, являются краеугольными, требуют повышенного внимания органов государственного надзора, региональных властей и правоохраны.

Только в текущем году в округе прокурорами выявлено более 2 500 нарушений в сфере промышленной безопасности, в целях их устранения приняты меры реагирования.

С учетом состоявшегося обсуждения прокурорам в округе поручено принципиально реагировать на факты отсутствия контроля со стороны инспекторов органов надзора за исполнением предписаний об устранении нарушений в сфере промышленной безопасности и охраны труда. В случае установления фактов бездействия давать им правовую оценку, в том числе в рамках уголовного закона. Выработанные на совещании решения направлены для исполнения.

Фото: пресс-служба прокуратуры области