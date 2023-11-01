Запись с камер видеонаблюдения помогла в розыске подозреваемого в краже

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал рецидивиста, подозреваемого в совершении очередного имущественного преступления.

В утреннее время росгвардейцы на маршруте патрулирования улицы Ленина обнаружили подходящего под описание из ориентировки мужчину. Для проверки личности стражи правопорядка задержали ранее судимого за кражу и незаконный оборот наркотиков 37-летнего местного жителя.

Росгвардейцы выяснили, что в одном из городских супермаркетов камеры видеонаблюдения зафиксировали противоправные действия задержанного мужчины. По предварительной информации, в торговой точке подозреваемый спрятал под верхнюю одежду более 10 плиток шоколада, после чего покинул объект без оплаты товара.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемого магазинного вора сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия