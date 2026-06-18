Завершена масштабная экологическая модернизация Топкинского цементного завода

На предприятии завершена установка современного электрофильтра на вращающейся печи № 2. Это стало финальным этапом долгосрочной программы замены газоочистного оборудования, которая реализовывалась с 2012 года. Инвестиции в проект составили более 730 млн рублей.

Модернизация позволила значительно повысить эффективность очистки газов, сократить выбросы неорганической пыли и тем самым в целом снизить экологическую нагрузку. Оборудование соответствует самым современным стандартам: применяемое на нем электрическое поле напряжением до 90 тысяч вольт обеспечивает практически полное улавливание частиц, что подтверждается объективным контролем. Высота установки превышает 24 метра – это позволяет очищать большие объемы газа без потери производительности.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса