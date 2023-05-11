«Зелёная волна»: волонтёры компаний РУСАЛ и ЭН+ высадят 2000 саженцев кустарников, декоративных многолетних растений

Сетевая волонтёрская акция «Зелёная волна» пройдёт в седьмой раз. В этом году акция пройдёт в 18 городах.

В течение месяца волонтёры будут озеленять общественные городские пространства: высадят не только деревья, озеленение будет многоярусным – это значит, что где-то появятся ещё и многолетние цветы, кустарники и декоративные растения.

При выборе мест озеленения руководствовались принятым в рамках Стратегии социальных инвестиций компании аналитическим инструментом - Индексом устойчивого развития городов ответственности. Так, например, свежие посадки появятся на территориях социальных учреждений Новокузнецка, Братска и Каменска-Уральского, и других городов, на набережных и в парках в Краснотурьинске, Ачинске, Тайшете и Таёжном, а в Саяногорске – на территории недавно открывшегося Центра спортивных единоборств. Для каждой территории был разработан план озеленения, учитывающий приживаемость растений, рекомендации специалистов экологов и ландшафтных дизайнеров.

В Новокузнецке акция «Зеленая волна» пройдет 23 мая в 11:00 на территории подшефной школы-интерната № 88. Волонтеры Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ высадят цветущие кустарники, которые украсят и облагородят «Тропу здоровья», созданную в рамках проекта - победителя волонтерского грантового конкурса «Вдохновляй и действуй» 2022 года. Тогда на заброшенном участке территории подшефной школы-интерната появилась прогулочная зона с информационными табличками, массажной дорожкой и спортивно-веревочной трассой. В этом году наряду с акцией по озеленению в школе-интернате откроется «Тропа здоровья», а для воспитанников интерната пройдут командные спортивные соревнования.

«Мы считаем, что важно не просто декорировать общественное пространство, а интегрировать объекты, по структуре схожие с природной экосистемой. Такие, где могут гнездиться птицы, жить насекомые-опылители и найти убежище редкие растения. Такой подход позволяет придать дополнительный смысл небольшим городским зеленым насаждениям и кардинально повысить природоохранный потенциал и экосистемные функции городских парков, сохранив их рекреационное назначение», - прокомментировала директор новокузнецкого подразделения Центра социальных программ РУСАЛа Елена Головчанская.

Экологический марафон «Зелёная волна» проходит ежегодно с 2017 года. В прошлом году в акции приняло участие 600 волонтёров, которые высадили 1316 деревьев и кустарников. Организатор экоакции – Центр социальных программ РУСАЛа, созданный в 2004 году по инициативе основателя компании Олега Дерипаски для отбора, поддержки и тиражирования наиболее эффективных и перспективных социальных инициатив.

Фото: РУСАЛ