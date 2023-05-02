Житель Томска через суд обязал кузбасских «дорожников» возместить ущерб его автомобилю Lexus GX460

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда, дорожно-транспортное происшествие произошло в июле 2022 года на 114 километре трассы «Томск-Мариинск» в результате наезда внедорожника на яму размером 1 м. на 1,5 м. и глубиной около 15 см. В суде было доказано, что дефекты дорожного покрытия в виде просадки возникли в связи с неисполнением АО «МариинскАвтодор» своих обязанностей по содержанию дороги.

В начале июля 2022 года ночью житель Томска возвращался домой на автомобиле Lexus GX460, двигаясь по трассе «Томск-Мариинск». В первом часу ночи в Ижморском округе на 114 километре трассы в результате наезда на яму произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП у автомобиля оказались повреждены передний бампер, подушки безопасности, диски и шины переднего и заднего правых колёс, а также передний правый подкрылок и обивка крыши. Автомобиль томича был застрахован по ОСАГО, в связи с чем данный произошедший случай страховым не является. Позже администрация Ижморского муниципального округа подтвердила, что за содержание и обслуживание участка дороги, на котором произошло ДТП, ответственной является компания «МариинскАвтодор». В результате томич обратился к данной компании в суд с требованием возмещения ущерба, причинённого его автомобилю.

В судебном заседании представителем компании «МариинскАвтодор» иск признан не был. По мнению дорожно-строительной компании, на участке дороги, где произошло ДТП, имеются соответствующие дорожные знаки. А причиной ДТП явилась неправильно выбранная водителем автомобиля скорость движения.

Однако в ходе рассмотрения дела было установлено, что просадка в месте ДТП действительно превышала допустимые повреждения покрытия, а знаки, ограничивающие скорость движения и предупреждающие о повреждении покрытия на данном участке дороги, отсутствовали.

«При надлежащем выполнении своих обязанностей АО «МариинскАвтодор» имелась возможность принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения на участке, где произошло ДТП», – говорится в решении суда.

Не установил суд и признаков грубой неосторожности в действиях водителя внедорожника, поскольку яма в дорожном покрытии были скрыта водой, и глубина её в момент ДТП была неизвестна.

В результате суд взыскал с дорожно-строительной компании в пользу жителя Томска около 733 тысяч рублей.

Не согласившись с решением суда, «дорожники» обжаловали его в вышестоящую судебную инстанцию, но на днях судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда подтвердила законность вынесенного Мариинским городским судом решения.

Фото из открытых источнков