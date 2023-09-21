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Жители Белова и Прокопьевска имеют возможность обратиться за консультацией в клиентские службы ОСФР в вечерние часы и в субботу

Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу с апреля этого года принимает участие в федеральном пилотном проекте, в рамках которого продлены часы работы клиентских служб в Белове (ул. В.Волошиной, 10) и Прокопьевске (пр-кт Шахтеров, 12). Специалисты консультируют обратившихся ежедневно с 8:00 до 20:00, а также в субботу с 9:00 до 15:00.

Самые популярные темы обращений – расчёт и получение пенсий, оформление социальных выплат, распоряжение средствами материнского капитала и другие.

Напомним, обратиться за услугами можно и дистанционно, воспользовавшись возможностями более 100 онлайн-сервисов на портале «Госуслуг», а также в личном кабинете гражданина на сайте СФР .

 

Фото: ОСФР

Общество
Белово
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
21/09/2023
Общество
Белово
Прокопьевск
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