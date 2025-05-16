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Жители Шерегеша предлагают концепцию благоустройства поселка «ЧИСТОТА И ПОРЯДОК»

Неравнодушные жители поселка Шерегеш предлагают свой вариант благоустройства, с основной идеей - не разнообразить, не сделать новые "финтифлюшки" и рваные хаотичные композиции, а наоборот создать эффект упорядоченности и чистоты, структурировать, "успокоить" пространство, сделать его более гармоничным и приятным для прогулок горожан.

Как сообщает портал Sheregesh.su, за основу взяты упорядоченные, чётко оформленные, элементы среды, размещенные с ритмичным шагом. Стриженные шарообразные кустарники пузыреплодника создают ритмичные композиции вдоль дороги и оживляют своими формами прямую длинную улицу.

Также предлагается разместить вдоль ограждений дорог кашпо с петуньями, скамьи и урны, выполненые в едином стиле из природных материалов - дерево, металл.

Подробности о том, каким видят жители Шерегеш будущего можно посмотреть на портале https://www.sheregesh.su/news/sheregesh-blagoustroystvo

 

Фото: Sheregesh.su

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16/05/2025
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