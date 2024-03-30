Жители Тяжинского округа присоединились к Всероссийской акции памяти

В окружном центре к импровизированному мемориалу жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» установленному на площади Дома культуры «Юбилейный» пришли представители предприятий и организаций.

На митинге к землякам обратился председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин. Память погибших от рук террористов почтили минутой молчания. К стихийному мемориалу возложили цветы и установили свечи.

Присоединяясь к Всероссийской акции в знак скорби по погибшим тяжинцы оформили свои «окна памяти» белыми журавлями и цветком крокуса.