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Жители Тяжинского округа присоединились к Всероссийской акции памяти

В окружном центре к импровизированному мемориалу жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» установленному на площади Дома культуры «Юбилейный» пришли представители предприятий и организаций.
На митинге к землякам обратился председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин. Память погибших от рук террористов почтили минутой молчания. К стихийному мемориалу возложили цветы и установили свечи.
Присоединяясь к Всероссийской акции в знак скорби по погибшим тяжинцы оформили свои «окна памяти» белыми журавлями и цветком крокуса.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
30/03/2024
Общество
Тяжин
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