В Полысаево прошел праздничный концерт, посвященный Дню Государственного флага России

18 августа 2017 года в Полысаево на площади у ДЮСШ №2 творческий коллектив МАУК «Дом культуры «Полысаевец» представил праздничный концерт, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации.
День Государственного флага – праздник единения нашего народа, гордости за великую Россию, ее славную историю и богатые традиции.
Российский триколор всегда был символом единства и независимости, объединяющим под своим стягом многонациональный народ. Для жителей города Полысаево, в преддверии этого праздничного события, силами творческого коллектива муниципального автономного учреждения культуры «Дом культуры «Полысаевец» организован и проведен концерт «Поющие сердца».
Собравшихся зрителей порадовали своим выступлением солисты вокальной студии «Радость» Банникова Анастасия, Петришин Кирилл, а так же творческие работники дома культуры «Полысаевец».
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