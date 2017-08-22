Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Полысаево прошел праздничный концерт, посвященный Дню Государственного флага России

18 августа 2017 года в Полысаево  на площади у ДЮСШ №2 творческий коллектив МАУК «Дом культуры «Полысаевец» представил   праздничный концерт, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации.

День Государственного флага  – праздник единения нашего народа, гордости за великую Россию, ее славную историю и богатые традиции.

Российский триколор всегда был символом единства и независимости, объединяющим под своим стягом многонациональный народ. Для жителей города Полысаево, в  преддверии этого праздничного события, силами творческого коллектива    муниципального автономного учреждения культуры «Дом культуры «Полысаевец» организован и проведен концерт «Поющие сердца». 

Собравшихся зрителей порадовали своим выступлением солисты вокальной студии «Радость» Банникова Анастасия, Петришин Кирилл, а так же творческие работники дома культуры «Полысаевец».

 

Культура
Полысаево
kuzbassnews.ru
22/08/2017
Культура
Полысаево
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кемерове после ремонта открыли движение по Центральному проезду
Центральный проезд в Кемерове двое суток был закрыт для ремонта по приоритетному проекту «...
Депутат Госдумы предложил перенести столицу России в Новокузнецк
Депутат Государственной думы от Кузбасса Антон Горелкин присоединился к полемике вокруг переноса...
В Кемерове произошло ДТП на улице Красноармейской
21 августа на улице Красноармейской в Кемерове произошло ДТП.
Кузбассовец сдал чужие билеты и пропил вырученные 24 000 рублей
В Новокузнецке задержали двух молодых людей, причастных к обмену билетов на деньги по поддельному...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus