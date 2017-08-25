План празднования Дня шахтера в Полысаево

Анонс мероприятий учреждений культуры Полысаевского городского округа на 26 августа 2017 года, в честь празднования 70-летия Дня Шахтера.
В городском парке имени И.И. Горовца пройдет культурно-массовая программа, подготовленная учреждениями культуры Полысаевского городского округа:
15:00 – 16:00 - детская игровая программа «Город солнечного камня», подготовленная творческим коллективом «ДК «Родина».
16:00 – 17:00 – сотрудники «Полысаевской Централизованной библиотечной системы» подведут итоги и наградят победителей городской викторины «Шахтерский Кузбасс», посвященной празднованию 70-летия Дня Шахтера.
16:00 – 18:00 – выставка-продажа работ мастеров декоративно-прикладного искусства «Подарок шахтеру».
16:00 – 17:00 –коллектив «ДК «Родина» проведет концертную программу, посвященную Дню города «Город горняков».
17:00 – 18:30 – праздничный концерт народного коллектива, ансамбля сценического фольклора «Любавушки».
18:30 – 19:30 – концерт творческих коллективов ДК «Полысаевец» - «Край шахтерской славы».
19:30 – 22:00 – праздничная дискотека «Забойный край» (организатор «ДК «Родина»).
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
24 августа на улице Халтурина в Кемерове произошёл пожар в частной пекарне. О произошедшем очевидцы...
|
Помощь потребовалась еще одной жительнице дома, которая не могла выйти в подъезд из-за сильного...
|
В Кемерове днём 24 августа в одном из многоквартирных домов по улице Свободы произошёл пожар....
|
С начала года сотрудниками Кемеровской таможни совместно с представителями Управления...