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План празднования Дня шахтера в Полысаево

Анонс мероприятий учреждений культуры Полысаевского городского округа на 26 августа 2017 года, в честь празднования 70-летия Дня Шахтера.

В городском парке имени И.И. Горовца пройдет культурно-массовая программа, подготовленная учреждениями культуры Полысаевского городского округа:

15:00 – 16:00  - детская игровая программа «Город солнечного камня», подготовленная творческим коллективом «ДК «Родина».

16:00 – 17:00 – сотрудники «Полысаевской Централизованной библиотечной системы» подведут итоги и наградят победителей городской викторины «Шахтерский Кузбасс», посвященной празднованию 70-летия Дня Шахтера.

16:00 – 18:00 – выставка-продажа работ мастеров декоративно-прикладного искусства «Подарок шахтеру».

16:0017:00 –коллектив «ДК «Родина» проведет концертную программу, посвященную  Дню города «Город горняков».

17:00 – 18:30 – праздничный концерт народного коллектива, ансамбля сценического фольклора «Любавушки».

18:30  – 19:30 – концерт творческих коллективов ДК «Полысаевец» - «Край шахтерской славы».

19:30 – 22:00 – праздничная дискотека  «Забойный край» (организатор «ДК «Родина»).

Культура
Полысаево
kuzbassnews.ru
25/08/2017
Культура
Полысаево
Новости Кузбасса

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