План празднования Дня шахтера в Полысаево

В Кемерове загорелась частная пекарня 24 августа на улице Халтурина в Кемерове произошёл пожар в частной пекарне. О произошедшем очевидцы...

Троих кемеровчан спасли из горящего дома Помощь потребовалась еще одной жительнице дома, которая не могла выйти в подъезд из-за сильного...

В Кемерове пожарные спасли трёх человек из горящего дома В Кемерове днём 24 августа в одном из многоквартирных домов по улице Свободы произошёл пожар....