Благотворительный уголь для тяжинцев

В Тяжинском районе 120 семей получат бесплатный уголь в рамках областной акции.
Сотрудники центра социального обслуживания населения доставят топливо 55 гражданам пожилого возраста и малоимущим гражданам с размером пенсии, не превышающей 150 % прожиточного минимума, и не получающим федеральных или региональных социальных выплат на приобретение топлива.
Также такую помощь получили 65 малообеспеченных семей с детьми. Кроме топлива, каждой семье вручается открытка от губернатора Кемеровской области с пожеланиями здоровья, мира, тепла и семейного благополучия.
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