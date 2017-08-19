Благотворительный уголь для тяжинцев

Новокузнечанин отдал 24 000 рублей за несуществующего щенка Новокузнечанин согласился и перечислил женщине 24 000 рублей за несуществующего щенка. Когда...

В Новокузнецке прошло авиашоу, посвященное Дню Воздушного флота России Восемнадцатого августа текущего года в аэропорту «Спиченково» (город Новокузнецк, Кемеровская...

Два кемеровчанина пытались разобрать крыльцо аптеки Сигнал о произошедшем поступил в дежурную часть из круглосуточной аптеки. Сотрудница рассказала,...