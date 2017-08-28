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Более 190 тыс. рублей направлено на оборудование детской игровой площадки п. Малиновка

В Калтанском городском округе продолжается реализация программы «Формирование современной городской среды». Так, заметно преобразилась детская игровая площадка поселка Малиновка.

На ней были смонтированы качели, балансиры, карусель и детский комплекс. Установленные игровые формы очень порадовали и детей, и взрослых.

Проведенные работы приурочены к 90-летнему юбилею поселка.

Теперь у юных малиновцев появилось еще одно место для отдыха, приятного и веселого времяпрепровождения.

На оборудование площадки затрачено более 190 тыс. рублей.

 

Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
28/08/2017
Общество
Калтан
Новости Кузбасса

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