Новости Кузбасса

В Калтанском городском округе продолжается реализация программы «Формирование современной городской среды». Так, заметно преобразилась детская игровая площадка поселка Малиновка.
На ней были смонтированы качели, балансиры, карусель и детский комплекс. Установленные игровые формы очень порадовали и детей, и взрослых.
Проведенные работы приурочены к 90-летнему юбилею поселка.
Теперь у юных малиновцев появилось еще одно место для отдыха, приятного и веселого времяпрепровождения.
На оборудование площадки затрачено более 190 тыс. рублей.
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