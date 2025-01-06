Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Дед Мороз специального назначения Росгвардии стал донором в Кузбассе

В Кемерове в рамках ведомственной акции «Дед Мороз специального назначения» сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу стали донорами для детей, нуждающихся в переливании крови и ее компонентов.

Дед Мороз специального назначения вместе с коллегами поздравил медицинских работников с Новым годом и помог создать праздничную атмосферу в учреждении. В ходе визита стражи правопорядка прошли необходимые обследования и сдали в общей сложно более 3 000 мл крови, которая будет использована для спасения детей.

Заместитель начальника штаба территориального управления подполковник Андрей Куприянов впервые выступил в роли Деда Мороза специального назначения, но в качестве донора он принимает участие в подобных акциях не впервые. Офицер регулярно участвует в благотворительных мероприятиях и является почетным донором.

«Новый год - удивительное время для всех, когда хочется строить планы и уверенно смотреть в будущее. Но в то же время мы понимаем, как важно, чтобы возможность праздников и перемен была доступна каждому, особенно тем, кто оказался в тяжелой ситуации, кто сейчас в больнице или кому жизненно необходима наша кровь», - отметил подполковник Куприянов. - Мы готовы не только к выполнению сложных задач, но и к тому, чтобы поделиться частичкой себя».

 

Фото: Росгвардия

Здоровье
Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
06/01/2025
Здоровье
Общество
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus