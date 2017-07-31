Лучший диспетчер МРСК «Сибири» работает в Кузбассе

В «МРСК Сибири» подвели итоги конкурсов на звание «Лучший блок Главного инженера», «Лучший инженер РЭС, СВЛ, СПС и СРЗА, СИЗП» и «Лучший диспетчер ОДГ, ПО ЦУС». Игорь Клонов, диспетчер ОДГ Прокопьевского РЭС ПО ЮЭС филиала МРСК Сибири – «Кузбассэнерго – РЭС» показал отличный результат и стал безусловным победителем в номинации «Лучший диспетчер ОДГ».

В диспетчерском пункте Прокопьевского РЭС телефон не умолкает с самого утра. В связи с неожиданно изменившимися погодными условиями в Кузбассе объявлен режим повышенной готовности. У диспетчера Игоря Клонова будет непростая смена, но профессионал своего дела давно привык к такому «энергичному» темпу жизни.

Игорь Александрович работает в Кузбассэнерго-РЭС больше 20 лет и для коллег-энергетиков он давно стал «своим человеком». Систему электроснабжения техник со стажем, знает как таблицу умножения, а на диспетчерском пункте может запросто ориентироваться даже с закрытыми глазами.

«Звонкие смены» - так мы называем период штормовых предупреждений, РПГ, когда из строя могут выйти несколько подстанций, тогда телефон буквально разрывается от звонков, - рассказывает Игорь Александрович. – Диспетчер в этом случае должен действовать незамедлительно: оповестить главного инженера, дать команду оперативно-выездной бригаде на выезд для переключения, успокоить потребителей электроэнергии, которые жалуются на отсутствие света в домах. Взвешенные решения, спокойствие, уверенность, результативность – главные качества специалиста».

Диспетчер управляет всеми техническими процессами на подстанциях, режимами переключения сети, обеспечивает безаварийную работу оборудования, бесперебойное и экономичное электроснабжение потребителей, организует выезд оперативных бригад на подстанции – диспетчер практически всегда находится в «напряжении», потому что работа у него ответственная.

«Мы не делаем работу над ошибками, потому что не имеем права их совершать, - делится своим опытом Игорь Клонов. - Диспетчер должен быть готов к любой нестандартной ситуации, быть стрессоустойчивым и хорошо разбираться в оборудовании на подстанциях. Здесь главное – опыт, сработанность с коллективом. В Кузбассэнерго-РЭС я начал свою карьеру электромонтером, потом стал мастером и только потом - диспетчером. Я думаю, каждый энергетик-сетевик должен пройти этот путь, чтобы стать настоящим профессионалом».