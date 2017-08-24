На НкАЗе – лучшие уполномоченные по охране труда

Команды Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ одержали убедительную победу на областном конкурсе уполномоченных по охране труда Кемеровской ТПО ГМПР, заняв первое и второе места. При этом отрыв от ближайших соперников составил более чем 100 баллов.

Конкурс, организованный Кемеровской территориальной профсоюзной организацией ГМПР, включал в себя 4 этапа. На первом этапе участники составляли перечень нарушений требований охраны труда в предложенном для оценки видеофильме. На втором – предлагали мероприятия по устранению или снижению воздействия вредного производственного фактора на рабочем месте, предложенного конкурсной комиссией.

На третьем этапе конкурса командам необходимо было выявить в предложенных фотоматериалах факты нарушения правил охраны труда и аргументировать свой ответ. В финале участники демонстрировали навыки оказания первой доврачебной помощи «пострадавшему» напарнику и сердечно-легочной реанимации на манекене.

Новокузнецкий алюминиевый завод компании РУСАЛ представляли 2 команды по 2 человека, занявшие, с минимальным разрывом всего в 3 балла, сразу две верхние ступени пьедестала. «Золото» получили менеджер по энергонадзору Иван Кочуганов и прокальщик участка производства анодной массы Сергей Смышляев, а «серебро» - крановщик участка грузоподъемных механизмов Татьяна Степаненко и машинист-инструктор транспортного управления НкАЗа Константин Попов, опередив ближайших соперников более чем на 100 баллов.