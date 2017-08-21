На территории строящегося храма погиб мужчина

В одной из больниц Прокопьевска умер 54-летний житель Междуреченска, который получил серьезное ранение на территории строящегося храма.
По данным СУ СК РФ, мужчина приехал устраиваться на работу в строящийся храм, однако, никого кроме сторожа там не застал. Решив осмотреть территорию церкви междуреченец заглянул в одно из смотровых окон. В это время со строительных лесов оторвался металлический прут и травмировал потерпевшего.
Ставший свитеделем трагедии сторож, вызвал скорую помощь. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось.
21/08/2017
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