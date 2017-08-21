Объектам ЖКХ – пристальное внимание

В преддверии предстоящего отопительного сезона энергетики реконструируют линии электропередачи, которые снабжают электричеством котельные в Кемеровской области. Это позволит существенно повысить надежность электроснабжения объектов ЖКХ и социальной инфраструктуры.
Специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» проводят реконструкцию на 8 линиях электропередачи напряжением 10 тысяч вольт в Беловском, Новокузнецком и Топкинском районах Кузбасса. К началу отопительного сезона энергетики установят 715 новых железобетонных опор и смонтируют новый провод. На реконструкцию объектов электросетевой инфраструктуры планируется направить 112 млн рублей.
- На сегодня мы уже заменили 288 опор и приступили к замене провода. Все работы ведутся строго по графику, завершить проект планируем к 15 сентября, - рассказывает заместитель директора филиала «Кузбассэнерго – РЭС» по инвестиционной деятельности Станислав Милинис.
Общая протяженность реконструируемых участков – почти 52 км. За счет их обновления энергетики планируют улучшить качество и надежность электроснабжения 12 объектов жизнеобеспечения.
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