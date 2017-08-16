Областной «Поезд здоровья» побывал в Тяжинском районе

В районной больнице приём вели детские врачи Кемеровской областной клинической больницы имени С. В. Беляева.
В составе мобильной бригады медиков работали невролог, оториноларинголог, эндокринолог и кардиолог. Областные врачи осмотрели 101 ребенка.
Главный областной детский специалист эндокринолог Алла Дмитриевна Алексеева провела для сотрудников Тяжинской районной больницы и фельдшеров ФАПов лекцию по теме «Сахарный диабет у детей».
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