Областной «Поезд здоровья» побывал в Тяжинском районе

В Кемерове перекроют сквозной проезд по Сосновому бульвару Движение на указанном участке возобновится в 08:00 в понедельник, 21 августа. Как сообщается пресс-...

Стало известно, что откроется на месте «Универсама» в Новокузнецке В городе Новокузнецке (Кемеровская область) место супермаркета «Универсам» займет сеть из города...

Более 455 тысяч кв м жилья построено в Кузбассе за 7 месяцев В 2016 году, по уточненным данным, в городах и районах области построили 1,09 миллиона квадратных...