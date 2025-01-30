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Росгвардейцы помогли в кратчайший срок разыскать пропавшую пожилую горожанку с собакой

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оперативно отреагировал на сигнал о пропавшей 86-летней горожанке, которая ушла из дома с домашним питомцем в неизвестном направлении.

Днем стражи правопорядка получили ориентировку с приметами пропавшей пожилой женщины. По предварительной информации, за помощью к правоохранителям обратилась ее дочь. Она сообщила, что по возвращению из магазина, не обнаружила дома родственницу. Опасаясь, что пожилая женщина может нуждаться в помощи, она незамедлительно обратилась к правоохранителям.

В ходе поисковых мероприятий росгвардейцы обнаружили женщину, подходящую под описание. На поводке у нее был пудель. Пенсионерка сообщила, что отправилась на прогулку и не знала, что ее разыскивает дочь.

Росгвардейцы предложили горожанке вместе с собакой доехать на патрульном автомобиле до дома. Они обеспечили безопасность пассажиров и доставили женщину с питомцем к месту проживания, где их встретила благодарная дочь.

Фото: Росгвардия 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
30/01/2025
Общество
Кемерово
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