Россельхознадзор выдал предписание об устранении зарастания 3,3 га сельхозугодий в Кемеровском округе Кузбасса

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило нарушение требований земельного законодательства на земельном участке сельскохозяйственного назначения в Кемеровском муниципальном округе Кемеровской области — Кузбасса.

В ходе выездного обследования, проведённого 30 июля 2026 года, инспектор зафиксировал зарастание участка площадью 3,3 га. На всей площади выявлено зарастание сорной (ежа обыкновенная, пырей ползучий, осот полевой, бодяк полевой и др.) и древесно-кустарниковой (разновозрастные деревья березы, сосны, ивы) растительностью.

При осмотре установлено, что на участке отсутствуют признаки сельскохозяйственного использования: нет посевов сельхозкультур, не проводятся агротехнические мероприятия (вспашка, боронование, дискование и иные виды обработки почвы), не выполняются агрохимические и фитосанитарные меры по борьбе с сорной растительностью, а также не реализуются мероприятия по поддержанию плодородия земель. Таким образом, участок не используется по целевому назначению, что нарушает обязательные требования земельного законодательства Российской Федерации.

22 октября 2026 года собственнику земельного участка — физическому лицу — выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Срок исполнения предписания — до 7 сентября 2027 года.

В рамках исполнения предписания землепользователю необходимо провести мелиоративные мероприятия, в том числе культуртехническую мелиорацию по расчистке земель от сорной растительности, а также вовлечь часть участка в сельскохозяйственный оборот путём проведения комплекса агротехнических мероприятий.