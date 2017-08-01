РУСАЛ объявляет операционные результаты второго квартала 2017 года

Заболевшей раком матери двоих детей из Кемерова требуется помощь В конце мая у кемеровчанки Юлии Чолах, матери двоих детей, диагностировали рак кишечника 4 стадии с...

Уроженец Киргизии целый год издевался над 15-летней кемеровчанкой В Кемерове ранее судимый 21-летний уроженец Киргизии в течение года из ревности истязал 15-летнюю...

Кузбасс: задержан пьяный водитель ВАЗа, устроивший смертельное ДТП Пьяный мужчина-водитель на легковом автомобиле ВАЗ-2109 устроил смертельное дорожно-транспортное...