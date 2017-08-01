Торжественный прием, посвященный Дню города

28 июля в ДК «Энергетик» состоялся, торжественны приме, посвященный Дню города. Его участниками стали ветераны и молодежь, Почетные граждане и жители города.
Добрые слова в адрес тех, кто строил Калтан, развивал его экономику, внес и продолжает вносить свой вклад в его развитие и процветание, в повышение качества жизни горожан звучали от главы муниципального образования И. Ф. Голдинова, депутата областного совета В. Л. Иванченко, председателя Совета народных депутатов КГО М. В. Куликовой.
- Наш город стоит на пороге позитивных перемен, - в своем выступлении сказал Игорь Федорович. – От всей души желаю ему дальнейшего процветания, появления интересных инвестиционных проектов и рождения новых производств, создания дополнительных рабочих мест и роста благосостояния. А всем жителям земли Калтанской – крепкого здоровья, семейного благополучия, славных дел и новых трудовых свершений.
Более 50-ти калтанцев были награждены медалью «За служение городу Калтан», почетными грамотами и благодарственными письмами от администрации округа, областного и городского Совета народных депутатов.
За проявленную смелость и самоотверженность при спасении тонущего ребенка муниципальной денежной премией была отмечена Пелагея Михайловна Михайлова, мастер производственного обучения ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум».
Замечательным подарком для участников и гостей приема стали творческие номера коллективов Культурного центра ЕВРАЗ ЗСМК - народной хоровой студии «Калинка», шоу-балета «Аура» и мужского вокального ансамбля.
В субботу, 29 июля, празднование 58-летия Калтана продолжится, жители смогут принять участие как в развлекательных, так и спортивных мероприятиях, а кульминацией праздника станет вечернее шоу «Краса Калтана».
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