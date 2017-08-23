В Междуреченске построена двухуровневая развязка стоимостью 217 млн рублей

Двухуровневая развязка стоимостью 217 млн рублей построена в Междуреченске ко Дню шахтера.

Развязка соединила Восточный и Западный районы. Необходимость строительства развязки назрела еще в начале 2000 годов, поскольку автомобилисты могли добраться из одного конца города в другой по единственному проезду – под железной дорогой. В 2007 году начались строительно-монтажные работы. С 2008 года из-за нехватки средств местного бюджета строительство развязки превратилось в «долгострой».Работы возобновились только в 2013 году.

С вводом объекта составы с углем пойдут по верхнему уровню нового путепровода. А по нижнему участку автодороги от ул. Вокзальная до ул. Кузнецкая пущены не только легковые машины, но и большегрузы. Таким образом, развязка позволит разгрузить центр Междуреченска от большегрузного транспорта.