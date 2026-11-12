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В Прокопьевском округе собственник не выполнил предписание Россельхознадзора

В ноябре 2025 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провёл проверку земельного участка сельскохозяйственного назначения в Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области — Кузбасса. Участок находится в собственности у физического лица. По итогам наблюдения за соблюдением обязательных требований ведомство выдало предписание: собственнику требовалось до 1 октября 2026 года обработать агротехническим способом участок площадью 1,1 га.

21 октября 2026 года инспектор провёл контрольное наблюдение, чтобы оценить, исполнено ли предписание. Установлено, что участок по-прежнему зарос сорной  и древесно-кустарниковой растительностью.

На участке отсутствуют признаки проведения любых мероприятий, направленных на поддержание плодородия и борьбу с зарастанием. Не выявлено следов вспашки, культивации, боронования, дискования и иных агротехнических, агрохимических или фитосанитарных работ. Также нет посевов сельскохозяйственных культур. Таким образом, сельскохозяйственная деятельность на участке не ведётся, что нарушает требования земельного законодательства Российской Федерации.

С учётом выявленных фактов 23 октября 2026 года собственнику выдано новое предписание. Ему необходимо до 15 сентября 2027 года устранить нарушения: провести мелиоративные мероприятия, включая культуртехническую мелиорацию — расчистить земли от сорной и древесной растительности, а также вовлечь участок в сельскохозяйственный оборот посредством комплекса агротехнических работ.

Россельхознадзор продолжает контроль за целевым использованием земель сельхозназначения. Работа ведомства направлена на сохранение плодородия почв и недопущение выбытия сельхозугодий из оборота.

 

Фото: Россельхознадзор

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12/11/2026
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