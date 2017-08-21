В Таштаголе погоня полиции за нарушителем закончилась в канаве

Кузбасские синоптики рассказали о погоде на понедельник Синоптики гидрометеорологического центра Кемеровской области дали прогноз на двадцать первое...

Горожане раскритиковали новую остановку на кемеровском автовокзале Жители Кемерова с недовольством отнеслись к установке новых остановочных павильонов в городе. Пост...

Новокузнечанам предлагают выбрать дороги для ремонта в будущем году Жителям Новокузнецка предлагают выбрать в каждом районе города дороги, которые отремонтируют в...