В Таштаголе погоня полиции за нарушителем закончилась в канаве

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В Таштаголе автомобиль ДПС, преследуя несовершеннолетнего мотоциклиста, вылетел с дороги и оказался в канаве.
Инцидент произошел 19 августа около 15 часов на улице Артема.
По факту ДТП проводится проверка.
21/08/2017
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