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В Таштаголе погоня полиции за нарушителем закончилась в канаве

В Таштаголе автомобиль ДПС, преследуя несовершеннолетнего мотоциклиста, вылетел с дороги и оказался в канаве.

Инцидент произошел 19 августа около 15 часов на улице Артема.

По факту ДТП проводится проверка.

Происшествия
Таштагол
kuzbassnews.ru
21/08/2017
Происшествия
Таштагол
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Новости Кузбасса

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