В Тяжинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних прошло занятие по экологии «Природа Кузбасса».
Воспитатель отделения реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями Надежда Петровна Хапаева познакомила детей с богатой природой Кузбасса.
Ребята повторили правила пожарной безопасности в лесу, прочитали отрывки из Красной книги Кемеровской области о занесенных в нее редких растениях и животных. По окончанию занятия дети закрепили знания в виде рисунков.
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