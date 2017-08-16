ЖКХ Новокузнецка назвало предварительную дату подачи тепла

Официальной датой готовности к подаче тепла в дома новокузнечан названо 15 сентября.
По данным пресс-службы ЖКХ Новокузнецка, к этому времени будет проверено состояние котельных, теплотрасс, электростанций и подкачивающих насосных станций.
Сейчас управляющие компании приступили к заполнению и проверке внутридомовых систем отопления на герметичность.
16/08/2017
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