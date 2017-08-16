ЖКХ Новокузнецка назвало предварительную дату подачи тепла

Официальной датой готовности к подаче тепла в дома новокузнечан названо 15 сентября.

По данным пресс-службы ЖКХ Новокузнецка, к этому времени будет проверено состояние котельных, теплотрасс, электростанций и подкачивающих насосных станций.

Сейчас управляющие компании приступили к заполнению и проверке внутридомовых систем отопления на герметичность.