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15 августа 2024 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора приглашает принять участие в публичных слушаниях

15 августа 2024 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора приглашает заинтересованных лиц, представителей организаций, государственных органов и средств массовой информации принять участие в публичных слушаниях, которые состоятся с 10-00 в режиме видео-конференц-связи (ВКС) и будут посвящены обсуждению результатов правоприменительной практики и руководств по соблюдению обязательных требований, установленных законодательством, по итогам работы в 1 полугодии 2024 года, а также актуальным вопросам и задачам при реализации полномочий Службы.

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора обращает внимание на дополнительную возможность получить в ходе предстоящего публичного мероприятия подробные разъяснения норм и требований законодательства, уже вступивших и вступающих в силу в 2024 году.

Подключиться к ВКС можно через платформу Trueconf по ссылке: https://tc.fsvps.gov.ru/c/8626302960.

Материалы о проводимых публичных обсуждениях размещены на нашем официальном сайте по адресу: https://154.fsvps.gov.ru/ в разделе «Деятельность / Реформа контрольно-надзорной деятельности».

Общество
kuzbassnews.ru
07/08/2024
Общество
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