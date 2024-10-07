7 кузбасских брендов получат по 50 тысяч рублей на рекламу своей продукции

В Кузбассе выбрали победителей регионального конкурса «Мой бизнес! Мои достижения!», который проходит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В этом году было подано 130 заявок от дизайнеров одежды и аксессуаров, производителей продуктов питания, косметики и косметической продукции, мебели, товаров для дома.



67 участников вышли в финал проекта, они презентовали свою продукцию и деятельность компании. Экспертное жюри оценивало объемы и географию продаж, уникальность и узнаваемость бренда, потенциал к масштабированию.



По итогам конкурса победителями в номинациях стали: «Самый уютный бренд» — ООО «Кузнецкая мебельная компания» (Новокузнецк) с брендом I-DEA, «Самый вкусный бренд» — «RE:BRO мясо&бургеры» (Кемерово), «Самый модный аксессуар» — «Черное золото Кузбасса» (Кемерово), «Самый социально ответственный бренд» — ООО «Вишневый город» (Осинники), «Самый модный бренд» — MySiberia (Кемерово), «Самый красивый бренд» — ФИТАpar (Кемерово), «Самый народный бренд» — «My skin» (Яшкино).

Все участники получили дипломы и подарки от центра «Мой бизнес». Победителям вручены дипломы, памятные статуэтки и сертификаты номиналом 50 тыс. рублей, который они могут направить на проведение рекламной кампании для продвижения своего бренда.



Конкурс проводился при поддержке регионального Министерства экономического развития и центром «Мой бизнес» в Кузбассе.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса