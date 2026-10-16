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Аварийно-восстановительный отряд ЖКХ Кузбасса помогает отремонтировать водопроводные сети в Анжеро-Судженске

В Анжеро-Судженске аварийно-восстановительный отряд ЖКХ Кузбасса приступил к устранению порывов на водопроводных сетях. Решение направить в город специалистов из регионального центра губернатор Илья Середюк озвучил во время прямого эфира в социальных сетях. Поводом стало обращение местных жителей. Они несколько месяцев ждали ремонта поврежденных труб, но местные специалисты до них так и не добрались. Людям пришлось обратиться к главе региона.

«Ситуация с коммунальными сетями в Анжеро-Судженске одна из самых сложных в Кузбассе. Так исторически сложилось еще с советских времен, когда эти коммуникации прокладывали. Сейчас наша задача — помочь местным коммунальным службам оперативно справиться с аварийными участками и сократить риск новых отключений воды. Но здесь недостаточно устранять отдельные порывы. Будем готовить системные решения для всей городской инфраструктуры, чтобы последовательно менять наиболее изношенные сегменты», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В состав отряда вошли шесть специалистов: электрогазосварщик, два слесаря аварийно-восстановительных работ, машинист экскаватора и водители специальной техники. Ближайшие шесть дней бригада будет работать без выходных совместно с местными коммунальными службами.

Специалисты обследовали сети и определили участки, где ремонт необходим в первую очередь. Коммунальные службы уже устранили порыв на улице имени 50-летия Октября. На улице Динамитной провели дополнительное обследование, по итогам которого определили объемы и сроки работ.

В работе также находятся другие аварийные участки с высокой степенью износа, где ранее уже происходили порывы и временные отключения водоснабжения. На этих отрезках предстоит заменить поврежденные сети.

Параллельно с аварийно-восстановительными работами коммунальным службам необходимо подготовить предложения по обновлению водопроводных сетей Анжеро-Судженска, чтобы снизить количество аварий и обеспечить надежное водоснабжение жителей.

 Фото: Пресс-центр Правительства Кузбасса

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16/10/2026
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