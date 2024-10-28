70-летнему пенсионеру из Кузбасса пришлось через суд взыскивать со своих дочерей алименты на своё содержание

Нетрудоспособный 70-летний житель Мариинска обратился в суд с просьбой взыскать с каждой из двух его дочерей алименты в размере половины величины прожиточного минимума ежемесячно в связи с тем, что дочери никакой материальной помощи ему не оказывают, связь с ним не поддерживают. А размера получаемой пенсии хватает лишь на приобретение продуктов питания, коммунальные расходы и лекарства, что не позволяет покупать одежду, обувь и минимально необходимую бытовую технику.

В Кузбассе 70-летний житель Мариинска обратился в суд с исковым заявлением о взыскании со своих 48-летней и 37-летней дочерей алиментов на своё содержание. Свои требования мотивировал тем, что в силу возраста является нетрудоспособным инвалидом второй группы, а размер пенсии составляет около 23 тысяч рублей ежемесячно. В связи с этим он лишён возможности осуществлять в доме текущий ремонт, а также покупать себе одежду, обувь и минимально необходимую бытовую технику. Вся его пенсия уходит на приобретение продуктов питания, оплату коммунальных услуг и медикаменты. Кроме пенсии, других доходов у него нет. Дочери материальную помощь ему не оказывают, требуемый уход не предоставляют, связь с ним не поддерживают.

В связи с этим мужчина просил суд взыскать с каждой из дочерей алименты на своё содержание ежемесячно по 50 процентов от размера прожиточного минимума, установленного для пенсионеров на территории Кузбасса. Одновременно с этим просил установить порядок индексации взысканных сумм алиментов в зависимости от изменения величины прожиточного минимума.

Дочери истца (ответчики по делу) с исковыми требованиями не согласились, посчитав затребованную отцом сумму слишком завышенной. Представили в суд доказательства того, что сами со своими семьями находятся в затруднительном финансовом положении.

Оценив установленные по делу обстоятельства и исследовав представленные доказательства, суд пришёл к выводу о том, что трудоспособные совершеннолетние дочери обязаны содержать своего нуждающегося в помощи отца и заботиться о нём.

Однако с учётом материального положения сторон и других заслуживающих внимание обстоятельств суд определил размер алиментов на содержание мужчины в сумме, кратной 0,5 от половины величины прожиточного минимума, установленного в Кузбассе.

В результате исковые требования истца были удовлетворены частично. Судом постановлено взыскивать ежемесячно с каждой из дочерей в пользу отца алименты в твёрдой денежной сумме по 3 тысячи 23 рубля 25 копеек с последующей индексацией в зависимости от изменения величины прожиточного минимума на территории Кузбасса.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд