8 983 долгожителя в возрасте 90 лет и старше получают выплаты от Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу

Все долгожители Кемеровской области (граждане в возрасте от 90 лет и старше) получают пенсию по старости в повышенном размере. В нашем регионе их 8 983 человека.

Всего Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу выплачивает пенсии 782,5 тысячи человек. Из них трудовую деятельность продолжают 153,3 тысячи жителей области, или 20%. Основная часть пенсионеров – 627,3 тыс. человек или 81% – получатели страховой пенсии по старости. Ее средний размер составляет в Кузбассе 22 580,25 руб.

«При достижении гражданами возраста 80 лет страховая пенсия по старости увеличивается на размер фиксированной выплаты, то есть на 8 134,88 руб. в 2024 году. С начала 2024 года повышение пенсии по достижению возраста 80 лет установлено 4 763 получателям пенсии по старости. Добавлю, что с 2025 года региональное Отделение СФР автоматически установит надбавки к пенсиям гражданам старше 80 лет в размере 1560 рублей. Это надбавка по уходу с учетом районного коэффициента», – отметила управляющий Отделением Социального фонда по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Кроме того, Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу предоставляет пожилым гражданам, которые относятся к категории федеральных льготников, ежемесячную денежную выплату; дополнительное ежемесячное материальное обеспечение участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, их вдовам, бывшим узникам концлагерей и другим категориям; набор социальных услуг или его денежный эквивалент; ежегодную денежную выплату ветеранам ко Дню Победы и другие меры поддержки.

Большинство пожилых людей проживает в Кемерове – 181,6 тысячи человек. Самому старшему работающему пенсионеру 93 года, он живет в Новокузнецке.

В Кемеровской области живет 91 человек в возрасте 100 лет и старше (11 мужчин и 80 женщин). Среди мужчин самым старшим является житель Новокузнецка, ему исполнилось 104 года. Самой пожилой пенсионерке нашего региона 109 лет, она проживает в Калтане.

Пенсионное обеспечение – это основная государственная гарантия для лиц пожилого возраста. Пенсию могут получать не только те, кто долгое время работал, но и граждане, которые в силу разных причин не смогли сформировать нужное количество пенсионных прав. Таким людям на 5 лет позже общеустановленного пенсионного возраста назначается социальная пенсия.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам контакт-центра регионального Отделения СФР: 8-800-200-10-02 (звонок бесплатный).

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