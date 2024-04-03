Аэропорт Новокузнецк за I квартал обслужил более 150 тысяч человек

По итогам первого квартала аэропорт Новокузнецк обслужил 154 837 пассажиров, что на 14,7% выше аналогичного показателя прошлого года. На рост повлияло открытие новых рейсов в Уфу и Таиланд, а также дополнительных в Москву.

За март прирост составил почти 20%: в новокузнецкой авиагавани обслужили 55 986 пассажиров. Это абсолютный месячный рекорд в новейшей истории аэропорта.

«Отмечу, загрузка высокая. На международном направлении - в среднем 99,5%. Благодаря транспортной доступности аэропорта, от нас на отдых летают и из других городов Кузбасса, в том числе с севера региона», - прокомментировал генеральный директор аэропорта Новокузнецк Кирилл Ермаков.

Зима - традиционно высокий сезон, потому что новокузнецкая авиагавань - воздушные ворота на горнолыжный курорт Шерегеш. При этом уникальность аэропорта заключается еще и в относительно ровном пассажиропотоке по году. Зимой он встречает туристов в Шерегеш, летом – отправляет на отдых жителей Кузбасса. Напомним, со 2 мая базовая авиакомпания аэропорта открывает новое направление – Махачкалу.

Фото: Международный аэропорт Новокузнецк