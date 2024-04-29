Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Бизнес-зал аэропорта Новокузнецк вводит бесплатное обслуживание ветеранов ВОв

С 1 мая и до конца 2024 года все ветераны Великой Отечественной войны и сопровождающие смогут воспользоваться услугами бизнес-зала бесплатно.

Привилегия предоставляется участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, а также одному сопровождающему. Для этого ветерану необходимо предъявить удостоверение и паспорт, а сопровождающему – только паспорт.

«Мы помним и гордимся подвигами наших ветеранов. Всегда стараемся относиться к ним особенно в нашем аэропорту. А в этом году впервые вводим безвозмездное обслуживание в бизнес-зале аэропорта на круглый год, это меньшее что мы можем для них сделать», - подчеркнул генеральный директор аэропорта Новокузнецк Кирилл Ермаков.

Обслуживание в бизнес-зале включает в себя регистрацию на отдельной стойке, ожидание в комфортных условиях, фуршетную линию.

 

Фото из открытых источников

Общество
Экономика
Топ
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
29/04/2024
Общество
Экономика
Топ
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus