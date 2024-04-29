Бизнес-зал аэропорта Новокузнецк вводит бесплатное обслуживание ветеранов ВОв

С 1 мая и до конца 2024 года все ветераны Великой Отечественной войны и сопровождающие смогут воспользоваться услугами бизнес-зала бесплатно.

Привилегия предоставляется участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, а также одному сопровождающему. Для этого ветерану необходимо предъявить удостоверение и паспорт, а сопровождающему – только паспорт.

«Мы помним и гордимся подвигами наших ветеранов. Всегда стараемся относиться к ним особенно в нашем аэропорту. А в этом году впервые вводим безвозмездное обслуживание в бизнес-зале аэропорта на круглый год, это меньшее что мы можем для них сделать», - подчеркнул генеральный директор аэропорта Новокузнецк Кирилл Ермаков.



Обслуживание в бизнес-зале включает в себя регистрацию на отдельной стойке, ожидание в комфортных условиях, фуршетную линию.

Фото из открытых источников