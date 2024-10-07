Более 10 тысяч женщин в Кемеровской области получили услуги по родовым сертификатам с начала 2024 года

Отделение Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу перечислило в 2024 году медицинским организациям региона 116,46 млн рублей за услуги, оказанные 10 273 женщинам и 10 688 новорожденным.

«Средства направлены на оплату услуг, оказанных в связи с беременностью, рождением детей, проведением профилактических медицинских осмотров детей в первый год жизни. Электронный родовый сертификат – это документ, который дает возможность беременной женщине выбрать медицинскую организацию для родов, а также для наблюдения во время и после беременности. Он формируется при первом посещении в женской консультации или в роддоме. Сертификат может оформить и детская поликлиника, где будут проводиться профилактические осмотры ребенка. Программа «Родовый сертификат» – часть национального проекта «Здоровье», она позволяет бесплатно получать качественную медицинскую помощь», – пояснила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Раньше женщине нужно было представлять в медорганизацию бумажный бланк. Теперь все необходимые сведения передаются между учреждениями при межведомственном взаимодействии. Это, например, данные о постановке на учет в женской консультации, о том, что роды успешно приняты и оказаны услуги по наблюдению за ребенком в первый год жизни.

Переход на электронный формат значительно упростил для медиков процедуру заполнения родового сертификата, а для женщин — отменил необходимость носить с собой бумажный документ.

Если у вас есть вопросы, вы можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу, позвонив в региональный контакт-центр по телефону 8-800-200-10-02 (звонок бесплатный), время работы: пн-чт – 8:30-17:30, пт – 8:30-16:30.

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