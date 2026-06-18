Более 14 тысячам медицинских работников Кузбасса досрочно назначена страховая пенсия

Эта льгота предоставляется Отделением Соцфонда по Кузбассу специалистам, отработавшим установленный законом стаж в сфере здравоохранения, и является важной мерой социальной поддержки работников отрасли. В Кузбассе более 14 тыс. медиков воспользовались правом досрочного выхода на пенсию, из них продолжают работать более 6 тыс. человек. С января 2026 года льготная пенсия оформлена 126 медицинским работникам.

Право досрочно выйти на пенсию имеют медики со стажем в учреждениях здравоохранения не менее 25 лет в сельской местности, поселках городского типа или не менее 30 лет при работе в городах или при работе в местностях разного типа. Помимо стажа у них должно быть не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Льготный медицинский стаж включает не только периоды работы. Он также состоит из периодов профессионального обучения и дополнительного профобразования, если в это время за работником сохранялось место работы, средняя зарплата и уплачивались взносы на обязательное пенсионное страхование; периодов больничных, ежегодных отпусков и отпусков по беременности и родам.

Воспользоваться правом на досрочное назначение пенсии медработники могут через пять лет после выработки стажа. То есть, врачи, выработавшие специальный стаж в 2026 году, смогут выйти на льготную пенсию в 2031 году или оформить пенсию по старости в 65 (мужчины) и 60 лет (женщины) в случае достижения ими этого возраста до 2031 года.

Некоторые периоды работы включаются в стаж в особом порядке. Например, 1 год труда оперирующих врачей, анестезиологов и реаниматологов, судебно-медицинских экспертов, патологоанатомов учитывается в льготный стаж как 1 год и 6 месяцев. Перечень должностей и учреждений, работа в которых дает право на льготную пенсию, содержится в Постановлении Правительства РФ № 781 от 29 октября 2002 года.

Право на досрочный выход на пенсию также имеют медики, которые трудятся в учреждениях здравоохранения на работах и должностях, включенных в Списки №1 (особо вредные и особо тяжелые) и №2 (вредные и тяжелые условия труда). Это, например, работа в рентгеновских, ангиографических кабинетах, в туберкулезных, инфекционных, психиатрических медучреждениях.

Врачам-рентгенологам пенсия назначается мужчинам в 50 лет и женщинам в 45 лет при общем страховом стаже не менее 20 и 15 лет и льготном стаже не меньше 10 лет и 7 лет 6 месяцев соответственно. Работающим в туберкулезных и инфекционных учреждениях пенсия назначается мужчинам по достижении 55 лет и женщинам в 50 лет при льготном стаже не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет соответственно и общем страховом стаже не менее 25 и 20 лет.

Подать заявление о досрочном назначении пенсии можно на портале госуслуг, в МФЦ или любой клиентской службе Отделения СФР по Кемеровской области.

Если у вас есть вопросы, вы можете задать их специалистам единого контакт-центра по телефону 8-800-100-00-01.

Фото: Отделение СФР