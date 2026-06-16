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Более 171 млн руб. Отделение СФР по Кузбассу направило на оплату дополнительных выходных дней родителям детей с инвалидностью с начала 2026 года

Мера поддержки, предусмотренная трудовым законодательством, позволяет одному из работающих родителей (опекунов или попечителей) ежемесячно брать 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня для ухода за ребёнком с инвалидностью. С начала года Отделение Социального фонда России по Кемеровской области оплатило 23 639 таких дней.

Эти дни может использовать один из родителей или мама с папой могут разделить их между собой. Дополнительные выходные оплачиваются родителям в размере среднего заработка. Заявление на такие дни подается в отдел кадров по месту работы. К нему нужно приложить справку об инвалидности ребёнка, его свидетельство о рождении или паспорт, а также справку с места работы второго родителя о том, что он не использовал (или использовал частично) дополнительные выходные в этот период.

«Можно использовать такие выходные в течение месяца, а можно накопить их и взять до 24 дней подряд один раз в течение календарного года. Чтобы воспользоваться накопленными выходными, сотрудник должен согласовать с работодателем их даты. Возможность переносить их на другой год или компенсировать деньгами не предусмотрена, поэтому дополнительные оплачиваемые выходные нужно «потратить» в течение года», – подчеркнула управляющий Отделением СФР по Кемеровской области Людмила Бабичук.

Если у вас есть вопросы, вы можете задать их специалистам единого контакт-центра по телефону 8-800-100-00-01.

 

Фото: ОСФР

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16/06/2026
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