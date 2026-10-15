В России ежегодно в третье воскресенье октября отмечают еще молодой, но уже полюбившийся семейный праздник – День отца. В Кузбассе всё больше пап берут на себя заботу о малышах в первые годы их жизни. С начала 2026 года Отделение Социального фонда России по Кемеровской области назначило ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 2 397 кузбасским папам. Для сравнения: количество мам в декрете за этот период – 7 603 чел.

Пособие по уходу за ребёнком, кроме мамы, может оформить работающий член семьи, осуществляющий уход за этим ребенком, в том числе отец.

Размер пособия составляет 40% от среднего заработка родителя за два предыдущих года. При этом законом установлены минимальный и максимальный размеры выплат. В Кузбассе с учетом районного коэффициента в 2026 году минимальный размер пособия – 13 870,53 руб. в месяц, максимальный размер – 83 021,18 руб. в месяц.

Если в семье рождается двойня или тройня, пособие выплачивается на каждого ребёнка, но суммарно не может превышать 100 % среднего заработка получателя.

Кроме финансовой поддержки, период ухода за ребёнком засчитывается в страховой стаж и формирует пенсионные коэффициенты:

за первым ребёнком – 1,8 коэффициента за полный год;

за вторым – 3,6 коэффициента;

за третьим и каждым последующим – 5,4 коэффициента.

Для назначения пособия отцу необходимо подать работодателю заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребёнком и заявление о назначении пособия. Работодатель в течение 3 рабочих дней направит сведения в региональное Отделение СФР. Фонд назначит выплату в течение 10 рабочих дней после получения всех необходимых сведений о получателе пособия.

«С 2024 года действует важное изменение: родитель, находящийся в отпуске по уходу за ребёнком, может выйти на работу и при этом продолжать получать пособие. Эта законодательная инициатива стала очень привлекательной для отцов. Ведь она позволяет мужчинам сохранять профессиональную занятость и доход, совмещая с родительскими обязанностями. Поэтому с 2024 года мы наблюдаем резкий рост количества отцов, оформляющих отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет», – отметила управляющий Отделением Соцфонда по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Для справки

Количество родителей, оформивших пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет:

В 2023 г. – 18 153 мамы, 252 папы,

В 2024 г. – 12 825 мам, 1 618 пап,

В 2025 г. – 13 867 мам, 2 643 папы,

За 9 месяцев 2026 г. – 7 603 мамы, 2 397 пап.

Фото: ОСФР