Более 2,5 тысячи жителей Кузбасса оформили выплаты из средств пенсионных накоплений с начала 2024 года

С января этого года сотрудники регионального Отделения СФР России назначили выплаты из средств пенсионных накоплений 2936 жителям Кемеровской области. Их могут получать женщины и мужчины, которым исполнилось 55 и 60 лет соответственно, если у них формировались средства пенсионных накоплений на лицевом счете и есть право на страховую пенсию по старости.

Единовременные выплаты из средств пенсионных накоплений с начала года получили 2875 кузбассовцев. Средства гражданин получает все и сразу, если размер его накопительной пенсии по отношению к общему размеру страховой и накопительной пенсии составляет 5 % и менее.

Срочная пенсионная выплата назначена в 2024 году 21 жителю региона. Она формируется в рамках программы софинансирования или средств материнского капитала. Можно самому определить срок ее получения, но он должен быть не меньше 10 лет.

Накопительная пенсия в этом году была назначена 56 жителям области. Она устанавливается пожизненно, если ее размер (в расчете на месяц) превышает 5 % по отношению к полному размеру страховой пенсии вместе с накопительной.

«Всё о своих пенсионных накоплениях можно узнать, заказав выписку из индивидуального лицевого счета в личном кабинете на портале госуслуг. Те, кто не имеет учетной записи на портале госуслуг, могут реализовать свое право на выплату средств пенсионных накоплений, лично обратившись в клиентскую службу СФР», – отметила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Если ваши пенсионные накопления размещены в Социальном фонде, подать заявление об их выплате можно в личном кабинете на портале госуслуг и в клиентской службе регионального Отделения СФР. Если же они формировались в негосударственном пенсионном фонде – за выплатой нужно обращаться непосредственно в НПФ.

Фото: ОСФР