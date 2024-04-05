Более 600 единиц оружия изъяли у жителей Кузбасса сотрудники Росгвардии

В Кемеровской области инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии совместно с сотрудниками органов внутренних дел осуществили в марте 992 проверки владельцев гражданского оружия. Всего с начала года правоохранители проинспектировали свыше 2,5 тысяч граждан.

Проверки включали осмотр условий хранения оружия, наличие соответствующих разрешительных документов, а также проведение профилактических бесед. Росгвардейцы напомнили жителям региона о важности своевременного продления разрешений, подчеркнув, что просроченное разрешение делает хранение оружия незаконным и влечет за собой административные штрафы и конфискацию оружия.

Только в марте было составлено 118 протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота гражданского оружия, а также изъято 217 стволов по разным основаниям, включая нарушения правил хранения и сроков продления разрешений. С начала года было изъято в общей сложности 671 единица оружия.

Вместе с тем, росгвардейцы продолжают прием у населения незарегистрированного арсенала в рамках оперативно-профилактической операции «Оружие». За добровольную выдачу оружия граждане не только освобождаются от уголовной ответственности, но также им выплачивается денежное вознаграждение. Всего с начала года кузбассовцы добровольно выдали 12 единиц оружия и 1161 боеприпас.

Фото: Росгвардия