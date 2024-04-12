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Более 80 тысяч кузбасских школьников приняли участие в олимпиаде по финансовой грамотности

Участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству на портале Учи.ру приняли более 2,3 млн школьников с 1-го по 9-й классы.

В Кузбассе к ней присоединились свыше 80 тысяч человек. Ребята познакомились с базовыми понятиями, принципами экономики и менеджмента. В игровой форме школьники смогли выработать навыки планирования бюджета, лидерские качества, критическое мышление и разумный подход к риску.

Олимпиада прошла в целях реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России Владимир Путин.

 

Фото: пресс-сцентр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
12/04/2024
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