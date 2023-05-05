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Более 8,5 тысяч жителей Кузбасса обратилось в клиентские службы по новому графику

С апреля 2023 года две клиентские службы Отделения СФР в г. Белово и в Центральном и Зенковском районах г. Прокопьевска начали свою работу по новому графику. В рамках пилотного проекта, который продлится до конца октября, обслуживание ведется с 8 утра до 8 вечера, с понедельника по пятницу и в субботу с 9.00 до 15.00. Это позволяет сократить время ожидания приема, а также увеличить количество слотов для предварительной записи.

Новый график приема особенно удобен для работающих людей. За месяц работы в клиентские службы, участвующие в пилотном проекте, обратилось 8 526 граждан. До запуска пилотного проекта за аналогичный период клиентскую службу посетило 8 184 человека. Положительная динамика подтверждает эффективность проекта, направленного на обеспечение максимально комфортных условий для получения услуг ОСФР.

Напомним, что сегодня назначение многих мер поддержки уже автоматизировано, и для их получения достаточно только подать заявление. В большинстве случаев это можно сделать дистанционно через электронный кабинет. Гражданам доступно более 100 онлайн-сервисов на портале «Госуслуг», а также в личном кабинете гражданина на сайте СФР.

В случае обязательного посещения клиентской службы необходимо записаться на прием в Социальный фонд любым удобным способом: через сервис предварительной записи на официальном сайте СФР или по телефону контакт-центра 8-800-200-10-02.

 

Фото: ОСФР

Общество
kuzbassnews.ru
05/05/2023
Общество
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