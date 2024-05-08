Более 90 участников и инвалидов Великой Отечественной войны в Кемеровской области получили ежегодную выплату ко Дню Победы

В преддверии Дня Победы более 90 участников и инвалидов Великой Отечественной войны в Кемеровской области получили ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей. Выплата поступила вместе с апрельской пенсией. Праздничная выплата полагается инвалидам Великой Отечественной войны и тем, кто непосредственно участвовал в событиях тех лет, включая военнослужащих, партизан, подпольщиков, разведчиков и контрразведчиков, защитников Ленинграда.

Отметим, что пенсии по линии СФР в Кузбассе получают 64 участника и 27 инвалидов Великой Отечественной войны, 2,9 тысячи тружеников тыла, 156 бывших узников концлагерей, 110 награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Также пенсии по линии СФР получают вдовы погибших и умерших участников Великой Отечественной войны – 1238 человек.

После индексаций с 1 января 2024 года страховых пенсий на 7,5 % и с 1 апреля 2024 года государственных пенсий на 7,5% средний размер пенсий участников Великой Отечественной войны составляет 58,9 тысячи рублей. Учитывая также меры социальной поддержки (ежемесячная денежная выплата и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение), общий уровень их пенсионного обеспечения составляет в среднем 67,1 тысячи рублей.

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