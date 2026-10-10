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Росгвардейцы задержали горожанина, угрожавшего женщине физической расправой

В Киселевске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали местного жителя, который угрожал супруге физической расправой при помощи ножа.

В ночное время росгвардейцы получили сообщение о противоправных действиях в многоквартирном доме на улице 50 лет Города. Оперативно прибыв на место, стражи правопорядка задержали 38-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения, на которого указала заявительница.

По предварительной информации, на фоне злоупотребления спиртными напитками у гражданина произошел бытовой конфликт с супругой. В ходе ссоры мужчина взял в руки кухонный нож и стал угрожать горожанке физической расправой. Женщина вышла из квартиры и обратилась за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

 

Фото: Росгвардия 

 

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kuzbassnews.ru
10/10/2026
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